Malatya'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı

13.07.2022 19:16
Malatya'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

O.Ç. (52) idaresindeki 02 RA 029 plakalı otomobil, Turgut Özal Caddesi'nde park halindeki 44 ABD 974 plakalı araca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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