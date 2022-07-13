Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

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