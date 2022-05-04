Malatya'da otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
H.A. (26) yönetimindeki 80 ADG 556 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, araçtaki F.A (21) ile 2 yaşındaki A.A. ve 1 yaşındaki R.A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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