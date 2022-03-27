Malatya'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.K. (57) idaresindeki 34 UM 582 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Balaban Mahallesi mevkisinde takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki F.K. (76) Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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