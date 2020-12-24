Malatya'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Gazi Altıntop (30) yönetimindeki 59 YP 947 plakalı otomobil, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Yenipınar Mahallesi Korum mevkisinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile babası Mustafa Altıntop (51) yaralandı.

İtfaiye ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan baba ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Altıntop'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.