Son dakika! Otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta skunk bulunduğunu belirledi.

Malatya- Elazığ kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.