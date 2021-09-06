Malatya'da otomobille cip çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Fatih K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Fatih K. ile yolcular Ayşe K. (22), Betül K. (1), Mesut E. (28), Aslı E. (20), Zeynep Su E. (1) ve Nihal D. (59) yaralandı.

Fatih K. (30) idaresindeki 34 CUP 484 plakalı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Haçir D. (63) yönetimindeki Almanya plakalı cip Gürkaynak Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

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