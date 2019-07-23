Son Dakika Haberleri: Malatya'da otomobille panelvan çarpıştı: 8 yaralı
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Malatya'da otomobille panelvan çarpıştı: 8 yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Rüstem Karagöz idaresindeki 38 RN 694 plakalı panelvan, Yenice Mahallesi yol ayrımında Hanifi Kökçek'in kullandığı 46 D 7203 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Ömer Hökkeş, Utku Talha, Perihan ve Alperen Kökçek ile Sebile ve Şeyma Dernek, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-300 kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
Malatya'da otomobille panelvan çarpıştı: 8 yaralı
Darende, Malatya, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:02 Kaynak: AA
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