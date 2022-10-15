MALATYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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MALATYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI

15.10.2022 16:36

MALATYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Dikenci hayatını kaybetti, sürücüler dahil 4 kişi ise yaralandı.

MALATYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Dikenci hayatını kaybetti, sürücüler dahil 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdulkadir K. yönetimindeki 44 KZ 177 plakalı otomobil, Burcu K.'nın kullandığı 44 BB 964 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Burcu K. ve Abdulkadir K. ile otomobillerde bulunan İsmail Dikenci, Emine D. ve Bilal A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan İsmail Dikenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, İsmail Dikenci'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MALATYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MALATYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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