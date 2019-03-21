Malatya'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
MALATYA'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı.
MALATYA'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobilde sıkışan 3 kişi, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Maka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 44 DU 834 plakalı otomobil ile 44 DA 904 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobilde bulunan Ali Gül
, Anıl Durak ve Ali Asker
Salman, araç içinde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:35 Kaynak: DHA
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