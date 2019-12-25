Malatya'da, "Özel Gereksinimli Bireylerin İş İstihdamı ve Sosyal Haklar" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da, 'Özel Gereksinimli Bireylerin İş İstihdamı ve Sosyal Haklar' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da, "Özel Gereksinimli Bireylerin İş İstihdamı ve Sosyal Haklar" çalıştayı düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Özel Gereksinimli Bireylerin İş İstihdamı ve Sosyal Haklar" çalıştayı düzenlendi.

Malatya'da,

Malatya'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Özel Gereksinimli Bireylerin İş İstihdamı ve Sosyal Haklar" çalıştayı düzenlendi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kentte bulunan bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, bu alanda düzenlenen faaliyetlerin önemli olduğunu belirtti.

AK Parti'nin iktidarlığı döneminde özel gereksinimli bireylerle ilgili birçok yasal düzenlemenin yapıldığını aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Her birimizin kendine has bir hikayesi var. Bende siyaset yaparken 20 yıllık siyasetim de belki de alan bazlı yaptığım çalışmalarda özellikle sosyal politikalar nedeniyle engelli bireylerimizle yakın temasım ve çalışmam oldu. Özel bireylerimizin daha önce anayasayı değiştirmeden önce birçok kullanılan tabir ve tarif vardı. O özürlü kavramları hafızalarımızda sildik. Toplumsal bir değişim ve dönüşümü yaşadık. Bugün engelli bireylerimizin ulaşması için erişmesi için ve istihdama katkıda bulunması için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde en önemli reformları engellilerimiz açısından yaptık."

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise çalıştayın amacının özel gereksinimli bireylerin iş istihdamı ve sosyal haklar alanında farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Malatya'da özel gereksinimli çocuklar için birçok okul bulunduğunu aktaran Tatlı, "Okullar başarılı bir ivme yakaladı. Bundan sonra da çeşitli alanlarla alakalı benzer etkinlikler yapılacak. Bu çerçevede özel olarak değerlendirdiğimiz, özel eğitime ihtiyaç duyan özel gereksinimli çocuklarımızın eğitiminde sadece özel eğitim okullarımızda değil, aynı zamanda ortaöğretim kurumlarımızda da kaynaşmasını sağlayacağız." dedi.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İşkur İl Müdürü Vahap Toman ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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