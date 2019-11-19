Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmesi için üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarında, öğrenci yurtlarında, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkabilecek kavga olaylarında öğrenci ile ilk teması kuracak olan, öğrenci yurtları, üniversite kampüs alanı ve dışında görevli özel güvenlik görevlilerine yönelik çalışma yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde "etkili iletişim, özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, terörle mücadele, asayiş, güvenlik ve narkotik suçlarla mücadele" konuları hakkında 210 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Ayrıca, İnönü Üniversitesi kampüs alanında aynı tarihlerde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce alınan mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek güvenlik tedbiri alınan bina tesis ve alanlarda kullanılan araç-gereç, teçhizat ve özel güvenlik görevlileri yerinde kontrol edilerek kampüs alanının risk analizi yapıldı.