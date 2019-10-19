Son Dakika Haberleri: Malatya'da özel okuldan gençlere özel "ücretsiz spor"
Son Dakika Güncel Malatya'da özel okuldan gençlere özel 'ücretsiz spor'

Malatya'da özel okuldan gençlere özel "ücretsiz spor"

1 saat önce

Bu yıl eğitim ve öğretim hayatına yeni başlayan ve devlet destekli alan Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji tarafından mahalle çocuklarına derslerden sonra okulun bahçesinde ücretsiz olarak futbol, basketbol, voleybol eğitimlere verilerek, sahip çıkılıyor.

Malatya'da özel okuldan gençlere özel

Bu yıl eğitim ve öğretim hayatına yeni başlayan ve devlet destekli alan Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji tarafından mahalle çocuklarına derslerden sonra okulun bahçesinde ücretsiz olarak futbol, basketbol, voleybol eğitimlere verilerek, sahip çıkılıyor.


Kolej Müdürü Polat Kaya, mahallerdeki çocukların madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan korumak ve her bireyin sağlıklı, spor yapan hale getirilmesi amacıyla ücretsiz olarak spor dersleri verdiklerini kaydetti. Faaliyeti sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüklerini anlatan Kaya, "Madde bağımlılığı gibi kötülüklerden çocuklarımızı koruyacağız. Tek bağımlılıkları bu bayrağa, bu coğrafyaya bu topraklara olan çocuklar yetiştireceğiz. Öğrencilerimizin ruhsal ve bedensel gelişimlerini bizler öğretmenler olarak sağlayacağız. Okulumuz konum itibariyle de hassas bir bölgede. Geleceğimiz olan gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan ve kötü niyetli insanlardan koruyabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekir. Çünkü elden kayan her genci bizler, yüreğe acı geleceği ihanet olarak görüyoruz. Bu gençlerimizin geleceği imar ederken gençlerin sorumluluğunu hep birlikte paylaşarak, birlikte yaşamanın önemini kavrayan öğrenciler yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.


Spor derslerini veren Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan İnan, uygulanan spor eğitimleri ile Malatya sporuna başarılı öğrenciler kazandıracaklarına inandığını ifade ederek, "Bu uygulama ile mahalle çocuklarını, gençlerini bir çatı altında toplayacağız. Hem sağlıklı bir nesil için onları sporla buluşturacağız, zararlı alışkanlıklardan ve hareketsiz yaşamdan uzak tutmaya çalışacağız. Hem de yarışma heyecanını yaşatıp belki de Malatya'ya başarılı sporcular armağan edeceğiz" diye konuştu.


İnan, geleceğin mimarları olarak gördükleri gençler için elini ve bedenini taşın altına koymaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. - MALATYA

Mimar Sinan, basketbol, Malatya, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:06 Kaynak: İHA
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