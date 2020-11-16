Malatya'da Pandemi Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya'da Pandemi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

16.11.2020 18:55
Malatya'da Pandemi Değerlendirme Toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere halen uymayanların olduğunu belirtti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere halen uymayanların olduğunu belirtti.

Vali Aydın Baruş, başkanlığında, Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kovid-19 ile mücadele kapsamında kentte yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirleri değerlendirmek amacıyla "Pandemi Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

Vali Baruş, İl Pandemi Kurulunun üyesi olan kaymakamlardan ve ilçe belediye başkanlarından, Cumhurbaşkanlığı kararları, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı genelgelerinin, tüm kadroyla sahada tavizsiz denetimlerinin yapılmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Başta sağlık teşkilatımız olmak üzere denetim ekiplerinde görevli polisimiz, jandarmamız, belediye görevlilerimiz, öğretmenlerimiz yoğun bir etkinlik içerisinde oldular. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle de önümüzde sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor, kış ayları geldi. Kış ayları gelince artık sosyal aktiviteler kapalı mekanlarda yapılmaya başlanıyor. Dolayısıyla da kapalı mekanlardaki yoğunluklar artmaya başladı. Üç temel konuda vatandaşlarımızı devamlı uyarıyoruz, maske, mesafe, temizlik. Denetim sürecinde tabii ki hepimize çok önemli vazifeler düşüyor. Yerel halkın yaşadığı mekanlar sosyal mekanlar, çarşı, cadde, dükkanlar, sosyal amaçlı kullanılan mekanlar, parklar, bahçeler, düğün salonları veya diğer yerlerin denetim noktasında arkadaşlarımız elinden geleni yaptı ve yapmaya devam ediyor."

"Bunlara göz yummamız mümkün değil"

Baruş, iş yeri denetimlerinde özellikle maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini aktararak, "Hiçbir mesafe gözetiminin yapılmadığı maskelerin takılmadığı iş yerlerinde bunlara göz yummamız mümkün değil. Vatandaşımız ve esnafımız da aynı şekilde yaşıyor ancak işin bir de acı gerçeği var ki hepimiz şahidiz yakınlarımızdan dostlarımızdan komşularımızdan çok insan kaybettik hala kaybetmeye devam ediyoruz. Halen vurdumduymaz davrananlar var. Kamu idareciler olarak üzerimize düşen görev bu kuralların sosyal mekanlarda uygulanıp uygulanmadığını mutlaka denetlemek." ifadesini kullandı.

"Önümüz kış ve pandemiyle mücadele süreci zorlu geçecek"

"Denetim faaliyetlerine hiç ara vermeksizin, hiç nefes almaksızın yapmaya devam etmeliyiz. Yeniden meselenin ciddiyetini yeniden idrak edip bu kışı öyle ya da böyle vatandaşımıza en az zarar verecek şekilde atlatmasını temin etmek." diyen Baruş, şunları aktardı:

"Bu toplantıda özellikle belediye başkanlarımızı çağırmamızın sebebi şu, İçişleri Bakanımızın genelgesi ile belediye zabıtalarımızı, polis ekipleri ile yapmış olduğumuz denetimlere, kaymakamlığımızın yapmış olduğu denetimlere katılımını sağlayarak sürece entegre etmek. Önümüz kış ve pandemiyle mücadele süreci zorlu geçecek. Bugün biz mücadelemizi iyi yapmazsak önümüzde daha acı günlerimiz olur, tanıdığımız çok kimseyi kaybederiz, yakınlarımızı kaybederiz."

Toplantıya kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de katıldı.

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İçişleri Bakanlığı, Malatya Valisi, Kongre, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Pandemi Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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