Malatya'da pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Malatya'da pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı
12.05.2021 12:58
Malatya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında son 2 günde maske takmayan 43 şahsa ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 147 şahsa toplamda 150 bin 300 TL ceza uygulandıMalatya'da Covid-19 denetimleri aralıksız sürdürülmeye devam ediyor.
Malatya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında son 2 günde maske takmayan 43 şahsa ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 147 şahsa toplamda 150 bin 300 TL ceza uygulandı
Malatya'da Covid-19 denetimleri aralıksız sürdürülmeye devam ediyor. İl genelinde son 2 gün içerisinde gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerinde maske takmayan 20 şahsa 18 bin TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edem 147 şahsa 132 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Denetlenen 2 bin 268 iş yerinden 43 iş yerine de kurallara uymamaktan işlem yapıldı. Covid-19 izolasyonunu ihlal eden 4 şahsında KYK yurtlarında karantinası devam ediyor. - MALATYA
Son Dakika Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk! Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz