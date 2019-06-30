Son Dakika Haberleri: Malatya'da park bakım ve onarım çalışmaları
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Malatya'da park bakım ve onarım çalışmaları

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan çocuk ve dinlenme parklarının bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Malatya'da park bakım ve onarım çalışmaları, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan çocuk ve dinlenme parklarının bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Hürriyet Parkı'nda başlatılan tadilat işleri tamamlandı.
Kent merkezinde bulunan parkın şemsiyeli havuz ve çevresinin tadilatını ve bakımlarını yapan ekipler, havuzun iç kısımlarında ise boya çalışmaları yapılarak elektrik ve mekanik işlerini yeniledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:38 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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