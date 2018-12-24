Son Dakika Haberleri: Malatya'da Park Sorunu

Malatya'da Park Sorunu

11 dakika önce

Malatya'da kent içinde parkmetre uygulamasının iptal edilmesi ile birlikte park sorunu yaşanmaya başlandı.

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Malatya'da kent içinde parkmetre uygulamasının iptal edilmesi ile birlikte park sorunu yaşanmaya başlandı. Özellikle bir çok esnafın da dükkan önlerini kapatması nedeniyle sürücüler park yeri bulamamaktan şikayetçi.

Geçtiğimiz aylarda parkmetre görevlisi ile bir sürücünün kavgası sonrası yaşanan cinayetin ardından Parkmetre Şirketinin sözleşmeyi fesih etmesiyle bir süredir Malatya'da parkmetre uygulanmıyor. Parkmetrenin olmaması nedeniyle özellikle birçok esnaf ise "ürün gelecek" diyerek iş yerlerinin önünü kapatıyor. Bu durumda trafiğin her geçen gün arttığı Malatya'da var olan park sıkıntısını daha da artırdı.

Şehir merkezinde işleri olan sürücüler kısa süreli park yeri bulmada sıkıntısı yaşıyor. Cadde ve sokaklara bırakılan parkların gün boyu sürmesi ile şehir merkezinde kısa süreli park yeri bulamayan araç sürücüleri, parkmetre uygulamasının yeniden başlatılması adına yetkililere çağrıda bulundu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:27 Kaynak: İHA

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