Malatya'da parkmetre uygulaması ertelendi - Son Dakika
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Malatya'da parkmetre uygulaması ertelendi

6 saat önce

Korona virüs salgınının yaygınlaşmaması için Malatya Büyükşehir Belediyesi, oturma banklarına uyarı yazıları asarak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Malatya'da parkmetre uygulaması ertelendi, System.String[]

Korona virüs salgınının yaygınlaşmaması için Malatya Büyükşehir Belediyesi, oturma banklarına uyarı yazıları asarak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.


Salgının en çok etkilediği, yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların cadde, sokak, meydan ve parklarda risk grubu oluşturmasının önüne geçmek için dinlenme banklarını kaldıran Malatya Büyükşehir Belediyesi, parklarda ve dinlenme alanlarında bulunup da kaldırılmayan banklara ise uyarı levhaları astı.


'Oturulacak En Güzel Yer Evimizdir', 'Evimizde Kalalım', 'Birlikte Aşacağız' sloganlarının yazılı olduğu levhalar cadde, sokak, meydan ve parklarda bulunan dinlenme banklarına Büyükşehir Belediyesi tarafından monte edildi.


Yine önlemler kapsamında otobüs duraklarına ve otobüs içlerine dezenfekte kutuları konularak, vatandaşların kullanımı sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesine ait tüm otobüs duraklarına montajı yapılacak dezenfekte kutularının, kent merkezinde birçok otobüs durağına montajı yapıldı. Her iki uygulamadan memnun olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.


Parkmetre uygulaması ertelendi


Öte yandan, 23 Mart Pazartesi tarihi itibariyle başlatılması planlanan parkmetre uygulaması da Büyükşehir Belediyesi tarafından Nisan ayı sonuna kadar ertelendi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:38 Kaynak: İHA

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