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Malatya'da patlayan lastik ölüm getirdi

1 saat önce

Malatya'da patlayan lastik ölüm getirdiMALATYA - Malatya'da hava basılan lastik patladı, fırlayan jant şoförün başını parçaladı.

Malatya'da patlayan lastik ölüm getirdi

MALATYA - Malatya'da hava basılan lastik patladı, fırlayan jant şoförün başını parçaladı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde bulunan Şeker Fabrikası yerleşkesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; fabrikada işçi olarak çalışan İzzet Boy kompresörle hava bastığı iş makinesi lastiğinin patlamasıyla birlikte yerinden fırlayan jant çemberinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Fabrikada çalışan diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olay sonrası İzzet Boy'un cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:28 Kaynak: İHA
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