Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin davada karar

Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu 4'ü, 12 yıl 6'şar ay ile 23 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ali Rıza Üzel, Zeyyat Ağaoğlu, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol mahkemede hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden ise gelmedi.

Duruşmada, kimlik kontrolünün ardından mahkeme başkanı, iddia makamının talebini sordu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu, olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek, "Şahısları ilk defa mahkemede gördüm. Ben her zaman şiddete karşı durdum. Vahim sonuçları olacak bir olaya alet olmam. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Agit Murat Bark ise işlemediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunu öne sürerek, "Kapı komşularım sanık Ali Rıza Üzel ve ailesini arabayla bir kez hastaneye bir kez düğüne götürdüm. Ehliyeti olmadığı için şoförlük yaptım." ifadesini kullandı.

Bark, mahkeme başkanının "Ali Rıza Üzel'in kırsal alanda durmasından hiç kuşkulanmadın mı" şeklindeki sorusuna, "Tuvalet için durduk. Elinde bir poşet vardı. Israrla ne olduğunu sordum, esrar olduğunu söyledi." cevabını verdi.

Sanık Abdurrahman Akyol ise "Hasta olan bir insanı hastaneye götürdüm. Patlayıcı maddeyle ilgim, bilgim yoktur. Ortada bir suç var ve ben bunun içinde değilim. Asılsız iddialarla ilgim yoktur. Tek yaptığım kanser hastası olan bir insanı hastaneye götürmektir. Ne terör ne de patlayıcılarla alakam yoktur." savunmasını yaptı.

Patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel ise verdiği bilgiler dolayısıyla tahliyesini talep ederek, "Davanın esas sanığı benim. Emniyet ve mahkemede verdiğim ifadeler nettir." diye konuştu.

Sanıkların son savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel'e "terör örgütü üyeliği" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 23 yıl, sanık Zeyyat Ağaoğlu'na "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 18 yıl, sanıklar Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'a ise "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden'in ise beraatine karar verdi.

Olay

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 1 Kasım 2018'de şüphelendikleri otomobili durdurmuş, yakıt deposuna zulalanmış 30 pakette 28 kilo 60 gram patlayıcı, iki alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Araçta ele geçirilen patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.



Patlayıcı yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da da 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü halde bulunmuştu.



Şüphelinin, Suriye'den getirilen plastik patlayıcıyı, Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği tespit edilmişti.