Malatya'da patlıcan fiyatı yükseldi, portakal fiyatı düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da patlıcan fiyatı yükseldi, portakal fiyatı düştü - Son Dakika

Malatya'da patlıcan fiyatı yükseldi, portakal fiyatı düştü

6 saat önce

Malatya'da geçen ay en fazla patlıcan fiyatı yükseldi, en fazla portakal fiyatı düştü.

Malatya'da patlıcan fiyatı yükseldi, portakal fiyatı düştü, System.String[]

Malatya'da geçen ay en fazla patlıcan fiyatı yükseldi, en fazla portakal fiyatı düştü.


Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)' de aylık yüzde 1,04 artış gerçekleşti.


TÜFE'de2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,56 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,07 artış gerçekleşti.


Malatya İstatistiki Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 3,39 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.


Malatya İstatistiki Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)'de en yüksek artış yüzde 44,17 ile Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda gerçekleşti.


Patlıcan fiyatı yükseldi


Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında sebzelerde en yüksek fiyat artışı gösteren Patlıcan oldu.


Patlıcan'ın ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 51,65, dolmalık biber yüzde 41,38, eşofman çocuk için yüzde 6,48, sağlık ile ilgili araç gereçler Tansiyon Aleti yüzde 6,18, belediye otobüs ücreti 5,63 oranında artış gösterdi.


Portakal fiyatı düştü


Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde Portakal oldu.


Portakal ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 20,17, pırasa yüzde 13,39, makyaj malzemeleri yüzde 13,23, kazak çocuk için yüzde 9,40, spor ayakkabısı Çocuk için yüzde 7,67 oranında düşüş gösterdi. - MALATYA

Tüketici Fiyatları Endeksi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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