Malatya'da pazar yerlerinde ek tedbirler - Son Dakika
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Malatya'da pazar yerlerinde ek tedbirler

6 saat önce

-Malatya'da pazar yerlerinde korona virüs tedbirlerinin uygulanmaması üzerine ek kararlar alınarak, uymayanlara ceza kesileceği duyuruldu.

Malatya'da pazar yerlerinde ek tedbirler, System.String[]

- Malatya'da pazar yerlerinde korona virüs tedbirlerinin uygulanmaması üzerine ek kararlar alınarak, uymayanlara ceza kesileceği duyuruldu.


Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında toplanıp, gündemdeki maddeleri görüştü. Korona virüs konusunda pazar yerlerinde alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığı görüldüğünden, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirtilen talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması için ek kararlar alındı.


Pazarlarla ilgili alınan kararlar şöyle açıklandı:


"Pazarların toplanacağı gün, pazar yerlerine, alanlarına kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılmasına, kontrolsüz giriş-çıkışların engellenmesine, Pazar yerlerine, alanlarına giriş ve çıkışların mümkünse aynı yerden yapılmamasına, aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşlarımızın karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından giriş çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına, pazar yerlerinde, alanlarında sergi, tezgah veya tahta aralıklarının en az 3 metre mesafede olacak şekilde yerleştirilmesine, uygulamanın zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine, pazar yerlerine, alanlarına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmasına, uygulamanın zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine, pazar yerleri alanları içerisinden vatandaşlarımız çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınmasına ve içeride sürekli aynı sayıda vatandaşımızın bulunmasının sağlanmasına, uygulamanın zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine, Bu amaçla pazar giriş noktalarının zabıta marifetiyle oluşturulmasına, bu noktalarda bulunan vatandaşlarımızın beklemesi için bir koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen vatandaşlarımız arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına, uygulamanın zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine, pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi amacıyla vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarının sağlanması için pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu, bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek belediyelerin merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk kuvvetleri araçlarından sürekli anons edilmesine karar verilmiştir."


Belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.


Vali Baruş pazarda inceleme yaptı


Bu arada, Vali Aydın Baruş, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 2020/22 sayılı karar ile ilgili tedbirleri denetlemek üzere Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mahallesinde kurulan Çarşamba pazarında incelemelerde bulundu.


İncelemelerde Vali Baruş'a İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş ve Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre eşlik etti. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:01 Kaynak: İHA

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