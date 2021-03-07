Malatya'da pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi - Son Dakika

Malatya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu ve Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisinin organizasyonunda, Kent Konseyi Binası önünde başlayan ve İnönü Caddesi güzergahı boyunca devam eden bisiklet turuna kadın bisikletçiler yoğun ilgi gösterdi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Soykan Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopterde şehit olan askerleri üzüntüyle yad ettiklerini belirterek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk kutladıklarını ifade etti.

Şiddetin gölgesi altında geçmeyen, kadın cinayetlerin olmadığı kutlamalar yapmayı özlediklerini vurgulayan Bulut, "Kadınlar, Allah'ın erkeklere emanetidir. Maalesef bazı erkekler bunu yanlış anlamakta ve kadına şiddet konusunda sınır tanımamaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kadına kalkan ellerin vahşetin temsili olduğunu aktaran Bulut, kadın cinayetlerin yaşanmadığı ve kadına karşı şiddetin olmadığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamayı umduklarını kaydetti.

Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu gönüllü üyesi Didem Ateş ise 8 Mart dolayısıyla pedal çevirdiklerini anlatarak "Malatya'da kadınların bisiklet kullanabilecekleri elverişli yollar ve fiziki çalışmalar yeterli. Kadınlarımızı bisiklet kullanmaya davet diyorum." ifadelerini kullandı.

Bisiklet Çalışma Grubu üyeleri bisiklet turu boyunca kadınlara çiçek takdim etti.