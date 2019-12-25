Malatya'da, Pençe ve Balyoz timlerinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da, Pençe ve Balyoz timlerinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Malatya'da, Pençe ve Balyoz timlerinden uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, Pençe ve Balyoz timlerinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan Pençe ve Balyoz timleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik denetim başlattı. Ekipler, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 432 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 13 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 10 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:55 Kaynak: DHA
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