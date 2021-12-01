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Pencereye gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Pencereye gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

01.12.2021 11:28

Malatya'da bir kamyonda PVC pencerelerin içerisine gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Malatya'da bir kamyonda PVC pencerelerin içerisine gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında bir kamyonda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Neptün"ün de katıldığı aramada, kamyonun dorsesinde PVC pencerelere gizlenmiş 69 paket halinde 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Bir şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Narkotik, Malatya, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pencereye gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pencereye gizlenmiş 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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