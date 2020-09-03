Malatya'da pide ekmeği 200 gram 1.25 TL - Son Dakika

Malatya'da ekmeğe yapılan zam ve gramaj ayarlaması tartışmalara neden olurken, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ açıklama yapıp, pide ekmeğinin 200 gramının 1.25 TL olduğunu bildirdi.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ tarafından yapılan açıklama, "İlimizde faaliyet gösteren Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yeşiltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odasının pide ekmek fiyatı belirleme teklifi üzerine Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin 31 Ağustos 2020 tarih ve 08 sayılı kararı ile 200 gr pide ekmek fiyatı 1.50 TL olarak belirlenmiş olup; 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren belirlenen ücret tarifesinin Yeşilyurt İlçesi ile bağlı Belediye hudutları dahilinde Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı esnaflar ile Battalgazi İlçesi ile bağlı Belediye hudutları dahilinde Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı esnaflar, Yeşiltepe Mahallesi ile bağlı Belediye hudutları dahilinde geçerli olmasına ve Yeşiltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı esnafların bu tarifeye uyulması hususunda karar alınmıştır. Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 29 Haziran 2020 tarihli ve 2020/25 sayılı kararında yer alan 170 gr pidenin fiyatı 1.50 TL Fiyat rayici Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğince onaylanmadığı görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Demirbağ, açıklamasının son bölümünde şunları belirtti: Bu durumda: Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 31 Aralık 2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile 200 gr pide ekmek 1.25 TL olarak belirlenmiş ve belirlenen tarife Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı esnaflar için halen yürürlüktedir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının 31 Temmuz 2019 tarih ve 17 no.lu kararı ile 200 gr somun ekmek (francala) fiyatı 1.25 TL olarak belirlenmiş olup; Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı esnaflar için halen bu yürürlüktedir" dedi. - MALATYA