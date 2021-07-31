Malatya'da piknik yapanlara yangın uyarısı

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunup, piknik yapanların dikkatli olmalarını istedi.

Türkiye'nin birçok yerinde son günlerde artan orman yangınları ile ilgili vatandaşları uyaran Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, özellikle piknik yapanların dikkatli olmalarını istedi. Kalaylı, "Mevsim itibariyle havanın sıcak olması nedeniyle piknik yapan vatandaşlar dikkatli olmalı ve piknik yaptıktan sonra közlerini tamamen söndürdükten sonra bölgeden ayrılmaları gerekmektedir" dedi.

Vatandaşların özellikle ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, ateşli piknik yapmak isteyenlerin bu konuda izin verilmiş mesire alanları ve tabiat parklarında yapmaları konusunda uyarıda bulunan Kalaylı, "İzin verilmiş alanlarda ateşli piknik yapanların ise yaktıkları ateşi mutlaka su ile söndürmelerini ve alanda bırakılan şişe, cam ve kağıt gibi yangına sebebiyet verecek nitelikteki malzemeleri de usulüne uygun bir şekilde toplamalarını istiyoruz. Unutmayalım ki ormanlar hepimizin ortak değeridir. Yanması halinde ise eski haline gelmesi için onlarca yıl geçmesi gerekiyor. Ormanlar emek ve masraflar sonunda oluşuyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA