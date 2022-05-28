MALATYA'DA PKK / KCK'NIN KULLANDIĞI MAĞARADA 5 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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MALATYA'DA PKK / KCK'NIN KULLANDIĞI MAĞARADA 5 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

28.05.2022 12:20
MALATYA'DA PKK / KCK'NIN KULLANDIĞI MAĞARADA 5 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA'da, jandarma ekiplerince PKKKCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağarada 5 kilo A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi.

MALATYA'da, jandarma ekiplerince PKKKCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağarada 5 kilo A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde, jandarma ekiplerince, PKKKCK terör örgütünün kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi. 'Şehit Jandarma Er Mehmet Açlan' adı verilen operasyonda, 5 kilo A-4 plastik patlayıcı, 17 mekanik fünye, 3 metre iletken kablo, 2014 yılına ait piknik tüpü ve çok sayıda kıyafet ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ile malzemeler, olay yerindeki incelenmesinin ardından imha edildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MALATYA'DA PKK / KCK'NIN KULLANDIĞI MAĞARADA 5 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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