Son Dakika Haberleri: Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama
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Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama

2 saat önce

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kadın tutuklandı.

Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kadın tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgütün eylem ve etkinliklerine katıldığı tespit edilen F.A. ilçeye bağlı Tataruşağı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kardeşinin örgütün dağ kadrosunda yer aldığı belirlenen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Akçadağ, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:54 Kaynak: DHA
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