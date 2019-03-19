Son Dakika Haberleri: Malatya'da Pkk/kck Operasyonu: 3 Gözaltı

Malatya'da Pkk/kck Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Malatya'da Pkk/kck Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilere ait 4 adreste kapsamlı aramalar yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 53 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet yasak yayın, 1 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Doğanşehir, PKK, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı 16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:16:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Pkk/kck Operasyonu: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]