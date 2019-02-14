Son Dakika Haberleri: Malatya'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı

Malatya'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı

17 dakika önce

MALATYA'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 4 kişiyi belirledi. İl merkezi, Akçadağ, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda çok miktarda örgütsel doküman, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

Malzemelere el koyan ekipler 4 şüpheliyi sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:17 Kaynak: DHA

PKK, Malatya, Güncel
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