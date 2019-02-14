Malatya'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı

MALATYA'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve 1 av tüfeği ele geçirildi.



Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 4 kişiyi belirledi. İl merkezi, Akçadağ, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda çok miktarda örgütsel doküman, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu ve 1 av tüfeği ele geçirdi.



Malzemelere el koyan ekipler 4 şüpheliyi sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.



- Malatya

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