Malatya'da PKK/KCK operasyonuna 11 tutuklama
14.10.2020 14:34
MALATYA'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i, tutuklandı.
MALATYA'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i, tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatı bulunduğu saptanan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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