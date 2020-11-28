Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenebilmesi amacıyla terör örgütünün Suriye uzantısı YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve Malatya'ya gelerek yerleştikleri belirlenen kişilere yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu A.E. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. tutuklandı, M.B. yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.