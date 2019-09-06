Son Dakika Haberleri: Malatya'da pkk/kck propagandasına 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da pkk/kck propagandasına 1 gözaltı

1 saat önce

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da pkk/kck propagandasına 1 gözaltı, System.String[]

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüpheliyi, Tataruşağı Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Akçadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 5 farklı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı Son dakika: TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 19:19:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da pkk/kck propagandasına 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]