Malatya'da pkk/kck propagandasına 1 gözaltı
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MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:19 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüpheliyi, Tataruşağı Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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