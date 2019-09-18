MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Darıca Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığını tespit etti. Adı açıklanmayan şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.