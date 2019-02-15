Malatya'da Pkk/kck Soruşturması: 5 Tutuklama
1 saat önce
Malatya'da PKK/KCK terör örgütü propagandası ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Malatya
'da PKK/KCK terör örgütü propagandası ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Malatya'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü adına sosyal medyada propaganda yaptıkları iddiasıyla 12 Şubat'ta gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan 5 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:36 Kaynak: İHA
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