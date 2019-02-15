Son Dakika Haberleri: Malatya'da Pkk/kck Soruşturması: 5 Tutuklama

Malatya'da Pkk/kck Soruşturması: 5 Tutuklama

1 saat önce

Malatya'da PKK/KCK terör örgütü propagandası ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya'da Pkk/kck Soruşturması: 5 Tutuklama, System.String[]
Malatya'da PKK/KCK terör örgütü propagandası ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Malatya'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü adına sosyal medyada propaganda yaptıkları iddiasıyla 12 Şubat'ta gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan 5 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:36 Kaynak: İHA

PKK, Malatya, Güncel
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