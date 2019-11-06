Malatya'da polis, eğlence mekanlarını denetledi

Malatya'da polis ekiplerinin eğlence mekanlarına yönelik yaptığı denetimlerde, 320 kişinin sorgusu yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Cezmi Kartay Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Saat 21.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 40 polisin katıldığı uygulamada aynı anda eğlence mekanlar denetlendi. Uygulama yapılan eğlence mekanlarının dışında, önlem alındı. İşyerlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadıkları kontrol edildi, çalışanların ve müşterilerin kimlik kontrolü yapıldı. 320 kişinin sorgusunun yapıldığı uygulamada, 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, 2 kişiye sigara içmekten yasal işlem yapıldı, sigortası olmadığı tespit edilen 14 kişi için işyerine işlem yapıldı.