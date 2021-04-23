Polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konvoyla kutladı - Son Dakika

TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce polis araçlarından oluşturulan konvoy şehir turu attı.

İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan polis ekipleri Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Onuncu Yıl Marşı eşliğinde emniyet binası önünden ayrılan konvoy, İstasyon Caddesi, Çevre Yolu, Fahri Kayahan, Cengiz Topel ve Kanalboyu caddelerinden siren çalarak geçti.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen polis araçlarına vatandaşlar balkonlarından el sallayarak eşlik etti.