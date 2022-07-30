Polis futbol turnuvasında 'kadına şiddete' dikkat çekti - Son Dakika
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Polis futbol turnuvasında 'kadına şiddete' dikkat çekti

30.07.2022 15:05
Polis futbol turnuvasında 'kadına şiddete' dikkat çekti

Malatya'da polis ekipleri 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Muharrem Zeyno anısına düzenlenen Futbol Turnuvası'nda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla pankart açarak bilgilendirme broşürü dağıttı.

Malatya'da polis ekipleri 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Muharrem Zeyno anısına düzenlenen Futbol Turnuvası'nda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla pankart açarak bilgilendirme broşürü dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Muharrem Zeyno anısına kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvada İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince 6284 sayılı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur' pankartı açarak bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Ekiplerin aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edileceği bildirildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis futbol turnuvasında 'kadına şiddete' dikkat çekti - Son Dakika

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