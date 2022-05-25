Malatya'da polis ekipleri, inşaat işçisinin telefonla dolandırılmasını önledi - Son Dakika
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Malatya'da polis ekipleri, inşaat işçisinin telefonla dolandırılmasını önledi

25.05.2022 14:07
Malatya'da polis ekipleri, inşaat işçisinin telefonla dolandırılmasını önledi

????? Malatya'da polis ekipleri, inşaat işçisinin telefonla 45 bin lirasının dolandırılmasını önledi.

????? Malatya'da polis ekipleri, inşaat işçisinin telefonla 45 bin lirasının dolandırılmasını önledi.

Telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan şüpheli, inşaatlarda işçi olarak çalışan M.Ç'den kimlik bilgilerinin terör örgütünce kullanıldığını belirterek, olayın çözülmesi için bankada bulunan parasını çekerek belirledikleri noktaya bırakmasını istedi.

M.Ç'nin 45 bin lira ve 2 altın saati dolandırıcılara teslim etmek üzere evden ayrıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti.

İlgili kurumlarla görüşerek telefon hattını kapattıran ve bankaya giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin dolandırılmasını önledi.

Polis ekipleri, nitelikli dolandırıcılıkla ilgili M.Ç'yi arayan şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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