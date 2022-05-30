Malatya'da polis ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

Malatya'da polis ekipleri kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlileri KADES uygulaması ve "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" hakkında bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda emniyet görevlileri, Aksoğan Anaokulu mezuniyet töreni ile Kızılay Toplum Merkezi'nde Kızılay Kadın kolları üyeleri ve Kızılay Gönüllülerine KADES hakkında bilgi verilerek, konu hakkında el broşürü dağıttı, kadınların telefonlarına KADES uygulaması yükledi.