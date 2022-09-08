Malatya Emniyet Müdürlüğü , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi kesintisiz sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını devam ettiren ekipler, 3 ayrı çalışmada, 1 adet glock marka tabanca, 71 adet fişek, 200 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 4 adet İOS işlemcili cep telefonu ele geçirdi. Olaylarla ilgili 4 kişi gözaltında alınırken zanlılara "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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