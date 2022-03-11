Malatya'da polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı - Son Dakika
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Malatya'da polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı

11.03.2022 12:32
Malatya'da polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ile beraberindeki polis ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES'i tanıtmak amacıyla fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti.

Ziyarette kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kadınlara KADES sistemini anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.

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Doğanşehir, Malatya, Polis, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da polis ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES'i tanıttı - Son Dakika
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