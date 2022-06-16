İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kendisini polis ve savcı alarak tanıtan şüpheliler, telefonla Doğanşehir ilçesindeki S.T'yi aradı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Malatya'da polis ekipleri, telefon dolandırıcılığını önledi - Son Dakika

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