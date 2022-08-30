Malatya'da 210 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 210 bin kaçak makaron ele geçirildi

30.08.2022 13:43
Malatya'da 210 bin kaçak makaron ele geçirildi

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 210 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 210 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık suçlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını aralıksız devam ettiren ekipler, Malatya Ankara karayolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsü ile araçta yaptıkları aramalarda toplamda 210 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi. Şüphelilere 5607 "SKM" den işlem yapılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 210 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 210 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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