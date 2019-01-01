Son Dakika Haberleri: Malatya'da Polis Karakoluna Yeni Yıl Ziyareti

Malatya'da Polis Karakoluna Yeni Yıl Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile yeni yılda görev yapan polisleri ziyaret etti.

Malatya'da Polis Karakoluna Yeni Yıl Ziyareti, System.String[]
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile yeni yılda görev yapan polisleri ziyaret etti.

Çalık, beraberindekiler, Beydağı Polis Karakolu'nu ziyaret ederek, görev yapan polislerin yeni yılını kutladı.

Çalık, burada yaptığı konuşmada polis teşkilatının yeni yılını kutladığını belirterek, "Ülkemizin güvenliğini tesis ettikleri için kahraman polisimize ve tüm emniyet teşkilatına çok teşekkür ediyorum. 2019 yılın memleketimize ve dünyaya huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Gürkan da emniyet teşkilatın gece, gündüz ve yaz, kış demeden can ve mal güvenliğini korumak için kutsal bir görev yaptığını vurgulayarak, "Bu vatanın birlik ve beraberliği için iç ve dış düşmanlara karşı mücadele ederken şehit olan tüm polis kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da yeni yılın hayır getirmesi temennisinde bulunarak, polislerin yeni yılını tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:31 Kaynak: AA

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