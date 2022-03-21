Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentteki huzur ve güvenliğinin tesisi kapsamında sürdürülen çalışmalarda çeşitli çap ve ebatlarda 10 silah ele geçirildi.

Malatya'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin tesisi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda 4'ü pompalı tüfek olmak üzere 10 adet silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen diğer iki ayrı çalışmada ise işyeri kurşunlama ile otodan hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şahıs işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerindeki 4 şahsa ise kabahatler işlem yapıldı. - MALATYA