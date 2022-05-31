Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor

31.05.2022 14:11
Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor

Malatya'da hırsızlık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayları ile gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayları ile gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiler göre, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde ikametlerde birden fazla hırsızlık ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarına karıştıkları belirlenen G. G., M. T., C. K., U. K., K. O. ile O. A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika


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