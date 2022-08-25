Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü 'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları 4 ayrı çalışmada 636 gram metamfetamin maddesi, 287 adet yeşil reçeteye tabi hap, 30 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ile 9 bin TL sahta para ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da zehir tacirlerine darbe - Son Dakika

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