Polisten 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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Polisten 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama

04.09.2022 11:24
Polisten 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama

Malatya'da polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 219 gram metamfetamin, 675 adet sentetik hap, 50 gr sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 970 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan H.M., Ö.T., C.Y., M.A., M.S.M. ve C.O. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Adıyaman'da 230 polisli 'narkotik' uygulamasında 4 gözaltı Adıyaman'da 230 polisli 'narkotik' uygulamasında 4 gözaltı Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına operasyon
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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