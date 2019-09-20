Son Dakika Haberleri: Malatya'da polisi alarma geçiren düğün konvoyu
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Malatya'da polisi alarma geçiren düğün konvoyu

1 saat önce

Malatya'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açılması polisi alarma geçirdi.

Malatya'da polisi alarma geçiren düğün konvoyu, System.String[]

Malatya'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açılması polisi alarma geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Çöşnük Kavşağı mevkiinde kalabalık bir düğün konvoyunda silahla havaya ateş açıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Konvoyu durduran polis ekiplerinin araçlarda arama yapmak istemesi üzerine düğün sahipleri ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerine uzun süre mukavemet gösterilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçlarda yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Tabancanın sahibi olduğu belirlenen kişiye idari işlem uygulanırken, araçlarda arama sonrası konvoyun hareketine izin verildi. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:18 Kaynak: İHA
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